Quasi sei italiani su dieci si sono rivolti alla sanità privata nell'ultimo anno, soprattutto per riuscire ad accedere più rapidamente alle prestazioni. Parallelamente, tra chi ha utilizzato servizi sanitari, pubblici o privati, uno su tre dichiara di aver rinunciato o rinviato almeno una cura necessaria, principalmente a causa dei tempi di attesa troppo lunghi.

È il quadro che emerge dall'indagine "Il valore della salute. Il contributo delle imprese della salute alla crescita economica e al benessere del Paese", realizzata da Confsalute-Confcom in collaborazione con l'Istituto Piepoli e presentata a Roma in occasione del primo Annual Meeting dell'organizzazione.

Il ricorso alla sanità privata

Il 59% degli italiani dichiara di essersi rivolto alla sanità privata nell'ultimo anno. La ragione principale è rappresentata dai tempi di attesa più brevi, indicati dal 74% degli intervistati che hanno scelto il privato. Il 16% ha invece motivato la scelta con una maggiore comodità o vicinanza dei servizi.

Il problema dell'accesso alle cure riguarda anche chi si rivolge al sistema sanitario pubblico o privato: il 34% di coloro che hanno utilizzato servizi sanitari dichiara di aver rinunciato o rimandato almeno una prestazione necessaria. Tra le motivazioni, il 71% indica le liste d'attesa troppo lunghe, mentre il 16% cita i costi.

Il ricorso al privato viene considerato una risorsa importante per l'accesso alle prestazioni. L'81% di chi vi si è rivolto ritiene che, senza questi servizi, incontrerebbe maggiori difficoltà nel ricevere le cure. Inoltre, il 76% degli intervistati riconosce il contributo delle imprese della salute alla qualità della vita.

Il ruolo della sanità integrativa

Un altro elemento rilevante riguarda la diffusione delle coperture sanitarie integrative. Il 32% degli intervistati dichiara che almeno un componente del proprio nucleo familiare dispone di un fondo sanitario integrativo, un'assicurazione o un'altra forma di copertura sanitaria, mentre il 59% afferma di non averne.

Tra i beneficiari di fondi o assicurazioni che hanno sostenuto spese sanitarie, il 66% dichiara di aver ottenuto una copertura o un rimborso pari ad almeno la metà della spesa sostenuta.

Imprese della salute, prospettive positive ma criticità

La ricerca analizza anche le prospettive del comparto sanitario privato. Il 78% delle imprese valuta positivamente le prospettive della propria attività nei prossimi cinque anni, anche alla luce dell'invecchiamento della popolazione.

Il 91% delle aziende prevede infatti che l'aumento della popolazione anziana determinerà una crescita della domanda di servizi, prestazioni e prodotti per la salute.

Restano tuttavia alcuni ostacoli allo sviluppo. Tra le principali criticità segnalate dalle imprese figurano "la difficoltà nel reperire personale qualificato", indicata dal 77%, e "gli ostacoli burocratici".

Tra gli interventi considerati prioritari, il 34% indica la semplificazione normativa e burocratica, il 30% le misure per favorire il reperimento di personale qualificato, mentre il 25% individua nel contenimento dei costi e nel rafforzamento della formazione due ulteriori esigenze.

Più collaborazione con il sistema pubblico

La necessità di rafforzare il rapporto tra sanità privata e sistema pubblico emerge con particolare evidenza: l'89% delle imprese considera importante una maggiore collaborazione tra gli operatori privati e le strutture pubbliche.

L'obiettivo, secondo quanto emerge dall'indagine, è favorire un sistema più integrato, efficiente e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini.

I dati restituiscono così un quadro nel quale il ricorso al privato appare sempre più legato alle difficoltà di accesso alle prestazioni, soprattutto per le liste d'attesa, mentre le imprese del settore guardano con fiducia alla crescita della domanda ma chiedono meno burocrazia, personale qualificato e una maggiore integrazione con il sistema sanitario pubblico.