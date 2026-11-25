Furto aggravato in concorso all’interno dell’ipermercato Carrefour di Quartucciu. Due giovani, un 18enne di origine tunisina e una 20enne originaria di Cagliari, sono stati arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile.

L’intervento è scattato nella serata di ieri, martedì 24 novembre 2026, dopo la segnalazione del personale di vigilanza del punto vendita. Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero introdotti nell’ipermercato e, dopo aver manomesso e rimosso i dispositivi antitaccheggio, avrebbero sottratto diversi capi d’abbigliamento.

I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare la coppia e a recuperare l’intera refurtiva, successivamente restituita al negozio.

I due giovani, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e già noti alle Forze di Polizia, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso.