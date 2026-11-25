“Non voltarsi dall’altra parte”. È il messaggio al centro della campagna di comunicazione promossa dall’Arma dei Carabinieri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, mercoledì 25 novembre. Un invito rivolto non soltanto alle vittime, ma anche a chi assiste a episodi di violenza, sente urla provenire da un’abitazione, nota segni sul corpo di una persona o viene a conoscenza di una situazione di possibile abuso.

L’obiettivo è sensibilizzare e favorire una maggiore consapevolezza sul fenomeno, ricordando che la violenza di genere non riguarda soltanto chi la subisce direttamente e che il silenzio o l’indifferenza possono contribuire a isolare ulteriormente le vittime.

Le porte dei Comandi dell’Arma sono aperte anche a chi, pur non essendo direttamente coinvolto, ha dubbi o preoccupazioni per una persona. Le Stazioni dei Carabinieri, diffuse capillarmente sul territorio, rappresentano infatti un punto di riferimento per chi ha bisogno di chiedere aiuto, ricevere informazioni o segnalare una situazione di possibile pericolo.

I numeri del Codice Rosso

L’attività dell’Arma si concentra anche sui cosiddetti “reati spia”, come gli atti persecutori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi e le violenze sessuali, che possono rappresentare segnali di situazioni di violenza destinate a aggravarsi.

Nel 2025 i delitti perseguiti dai Carabinieri nell’ambito del Codice Rosso sono stati 62.361, rispetto ai 63.687 del 2024. Nei primi nove mesi del 2026 il dato è di 44.120 reati.

Sul fronte repressivo, nel 2025 sono state arrestate 8.972 persone per reati riconducibili al Codice Rosso, rispetto alle 9.499 del 2024. Nei primi nove mesi del 2026 gli arresti sono stati 7.598.

Accanto all’attività investigativa, l’Arma richiama l’importanza di riconoscere anche i primi segnali di una relazione violenta: controllo ossessivo, gelosia patologica, svalutazione sistematica e limitazione della libertà personale possono rappresentare campanelli d’allarme da non sottovalutare.

La rete di specialisti e il supporto alle vittime

Per rafforzare le attività di prevenzione e contrasto, all’interno del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. opera la Sezione Vittime Vulnerabili, che analizza i fenomeni delittuosi, monitora gli eventi di rilievo su scala nazionale, valuta i fattori di rischio e contribuisce a definire le strategie operative.

È inoltre attiva da dodici anni la “Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere”, composta da Marescialli e Brigadieri qualificati che supportano i Comandi territoriali e mantengono un raccordo con la Sezione Vittime Vulnerabili.

La formazione degli operatori è un altro elemento centrale. Attraverso percorsi specifici presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative e seminari realizzati in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, i militari approfondiscono le modalità di ascolto e di interazione con le vittime vulnerabili, sia nelle situazioni di emergenza sia nel percorso successivo alla denuncia.

“Una stanza tutta per sé” e gli strumenti per chiedere aiuto

Tra le iniziative dedicate all’accoglienza delle vittime c’è il progetto “Una stanza tutta per sé”, avviato nel 2015 in collaborazione con Soroptimist International d’Italia. Sono oltre 200 gli spazi realizzati all’interno delle caserme, pensati per offrire alle donne un ambiente protetto e riservato nel quale poter raccontare quanto subito.

Il progetto si è affiancato al modello della “Sala Lanzarote”, realizzata presso la Sezione Atti Persecutori, e si è ulteriormente ampliato con “Una stanza tutta per sé… portatile”, un kit tecnologico che consente di effettuare registrazioni audio-video di denunce ed escussioni anche nei Comandi che non dispongono di locali dedicati.

Tra gli strumenti di tutela figura anche “Mobile Angel”, progetto avviato nel 2019 in collaborazione con Soroptimist International d’Italia. In determinate situazioni, previo consenso della vittima e d’intesa con l’Autorità giudiziaria, viene fornito uno smartwatch in grado di inviare richieste di allarme alle Centrali Operative dell’Arma e di geolocalizzare l’utilizzatrice.

Sensibilizzazione, scuole e territorio

La campagna del 25 novembre passa anche attraverso la diffusione di contenuti informativi, locandine e video sui canali social dell’Arma, con testimonianze e interventi dei militari impegnati nel settore.

Numerose caserme saranno inoltre illuminate di arancione, aderendo all’iniziativa internazionale “Orange the World”.

L’impegno coinvolge anche le scuole e le realtà locali, attraverso incontri con le nuove generazioni dedicati alla parità di genere, al rispetto e alla valorizzazione della persona. Sono inoltre attive collaborazioni con realtà istituzionali e private per promuovere iniziative formative e informative, tra cui quelle con 4.Manager, Illycaffè, “on electric charge mobility” nell’ambito del progetto Park&Charge e il Ministero della Cultura attraverso il progetto #panchinerosse nei musei italiani.

Sul portale dell’Arma è disponibile anche un’area dedicata al contrasto della violenza di genere e del bullismo, con informazioni sui fenomeni e sulle misure di tutela, oltre al “Violenzametro”, uno strumento anonimo di autovalutazione che permette di riconoscere e misurare il grado di violenza vissuto all’interno di una relazione di coppia.

Non restare in silenzio

Il messaggio dell’Arma è rivolto a tutta la comunità: la violenza di genere non deve essere considerata una questione privata. Chi assiste, chi sospetta o chi teme per una persona può rivolgersi ai Carabinieri e contribuire a interrompere una situazione di isolamento.

In occasione del 25 novembre, l’invito è dunque a non sottovalutare i segnali, non minimizzare e non voltarsi dall’altra parte. La prevenzione passa anche attraverso la capacità di ascoltare, riconoscere il pericolo e offrire sostegno, affinché chi subisce violenza possa trovare una rete pronta ad accoglierla e proteggerla.