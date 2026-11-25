Quattro piazze, dieci appuntamenti e una grande festa diffusa per salutare il 2026 e accogliere il 2027. Cagliari si prepara al Capodanno con un programma musicale che coinvolgerà Largo Carlo Felice, piazza Santa Croce, piazza Garibaldi e piazza San Cosimo, con i Negrita protagonisti del concerto principale.

La serata prenderà il via a Largo Carlo Felice alle ore 21:30 con Moses. Alle 22:40 saliranno sul palco i Negrita, che accompagneranno il pubblico fino a pochi minuti dopo la mezzanotte. A seguire spazio al dj set e alla conduzione di Nicola Ignazio Ximenes.

Contemporaneamente, le altre piazze ospiteranno diversi appuntamenti musicali: Mr Fantasy in piazza Santa Croce, il gruppo Dancalia in piazza Garibaldi e Patrick Atzori & The Crazy Slivers in piazza San Cosimo. In programma anche Simonluca Dj, Bettosun Dj, Sardinia Rockabilly Family e Tommy Mad Dj, con brindisi di mezzanotte e musica fino a notte fonda.

Il programma è stato presentato nella mattinata di ieri, martedì 24 novembre 2026, a Palazzo Bacaredda dalla vicesindaca e assessora Cristina Mancini, dall’assessora Maria Francesca Chiappe e dalla presidente della Commissione Cultura, Spettacolo e Turismo, Marta Mereu.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di proporre un Capodanno diffuso, capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, distribuendo gli eventi tra centro storico e quartieri.

"Anche quest’anno abbiamo scelto un Capodanno diffuso e aperto a tutte e tutti", ha scandito la vicesindaca Cristina Mancini, presentando un programma che coinvolgerà più piazze e quartieri della città, con proposte pensate per tutte e tutti. Nel solco di iniziative come Estate cagliaritana, con Si muove la città, Carmine 2026 e Cinema all’aperto, la notte di San Silvestro sarà una «occasione di incontro e condivisione, capace di valorizzare Cagliari, attrarre visitatori e favorire la socialità in sicurezza».

La parola chiave, per la vicesindaca, è "sostenibilità", declinata sotto diversi aspetti. Da un lato la "sostenibilità sociale, con l’obiettivo di garantire a tutte e tutti la possibilità di partecipare a un momento di svago e aggregazione". Dall’altro la "sostenibilità economica", nella convinzione che non sia opportuno destinare milioni di euro di risorse pubbliche a poche ore di spettacolo e che l’evento, diffuso, possa contribuire ad animare Cagliari e di generare ricadute positive per le attività commerciali e ricettive, offrendo al tempo stesso un'esperienza più ricca e diversificata a residenti e turisti.

A queste si aggiunge la "sostenibilità amministrativa", rappresentata dalla scelta dell’Amministrazione comunale di ricorrere a un bando pubblico per individuare la proposta progettuale migliore, "tagliato" per Cagliari. Infine, la "sostenibilità ambientale", perché il Capodanno cagliaritano non prevede fuochi d’artificio, anche nel rispetto degli animali.

"Il palco principale sarà in piazza Yenne", ha confermato l’assessora Maria Francesca Chiappe. Sul fronte dei costi, l’esponente della Giunta Zedda ha ricordato che "il Capodanno 2027 a Cagliari avrà un budget complessivo di 500 mila euro, finanziato per metà dalla Regione e per metà dal Comune". Inoltre, ha anche sottolineato come l'organizzazione dell'evento sia stata definita nel rispetto della sostenibilità amministrativa ed economica.

"Il nostro obiettivo è fare politica culturale tutti i giorni", ha rimarcato la presidente della Commissione Cultura, Spettacolo e Turismo, Marta Mereu. "Anche il Capodanno cagliaritano ha un programma inclusivo", con un "cartellone che mette insieme artisti e generi differenti, capace di parlare a generazioni diverse e di valorizzare la città".

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la formula resta quella che negli ultimi anni ha caratterizzato il Capodanno cagliaritano. L’organizzazione è affidata a Vox Day, società che si è aggiudicata il bando pubblico del Comune e che questa mattina era rappresentata all’incontro con la stampa da Davide Catinari.

Sarà una grande festa urbana, distribuita in più piazze, con "musica dal vivo, dal rock al rock’n roll alla musica elettronica passando per il pop, e intrattenimento". I brindisi collettivi saluteranno il 2026 e daranno il benvenuto al 2027.