Ridurre le presenze all’interno del Centro di accoglienza di Monastir, rafforzare la sicurezza sul territorio e prevedere forme di sostegno e compensazione per i Comuni maggiormente interessati dal fenomeno migratorio. Sono le richieste portate ieri al Governo dalla sindaca di Monastir, Paola Ugas, accompagnata dal vicesindaco Giuseppe Cinus, dal deputato della Lega Alberto Di Rubba e dall’avvocato Gianmario Pilatu, nel corso dell’incontro al Viminale con il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e la prefetta Rosanna Rabuano.

Al centro del confronto, le ricadute sul territorio della presenza del Centro di accoglienza e la gestione del fenomeno migratorio, con particolare attenzione alle esigenze della comunità locale e alle criticità che interessano anche altri Comuni coinvolti in situazioni analoghe.

"L'Amministrazione comunale ha rappresentato al Governo le problematiche legate alla sicurezza pubblica, al decoro urbano, agli oneri amministrativi e sociali sostenuti dagli enti locali e alle ripercussioni sul tessuto economico, sulle attività commerciali e artigianali e sul valore degli immobili", spiega la sindaca.

Più controlli e meno presenze nella struttura

Nel corso dell’incontro sono state avanzate diverse richieste, a partire da una presenza stabile e rafforzata delle Forze dell'Ordine sul territorio e da un maggiore coordinamento delle attività di controllo e prevenzione.

L’Amministrazione comunale ha inoltre ribadito la necessità di ridurre il numero delle presenze all’interno della struttura di accoglienza e di avviare un percorso istituzionale per individuare forme di sostegno e compensazione strutturali a favore dei Comuni maggiormente interessati dal fenomeno.

"È stata poi sollecitata l'apertura di un percorso istituzionale per individuare forme di sostegno e compensazione strutturali a favore dei Comuni maggiormente interessati dal fenomeno", aggiunge la prima cittadina.

"Continueremo a chiedere risposte e tempi certi"

Dal confronto al Viminale è emersa una convergenza sulla necessità di intervenire per alleggerire le presenze nel centro di Monastir e rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio.

"Sono interventi fondamentali, sui quali continueremo a chiedere risposte e tempi certi - conclude la sindaca -. Continueremo a seguire ogni passaggio, a confrontarci con le istituzioni competenti e a lavorare affinché gli impegni assunti si traducano in risultati concreti".