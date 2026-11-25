Cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, e contanti. È quanto hanno trovato i Carabinieri durante un controllo antidroga che ha portato all’arresto di un uomo di 36 anni a Sant’Antioco, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, martedì 24 novembre 2026, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio. I militari della Stazione di Sant’Antioco, con il supporto dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’uomo, disoccupato, residente in paese e già noto alle Forze dell’Ordine.

Nel corso delle verifiche sono stati rinvenuti e sequestrati circa 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi e 320 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività illecita.

Il 36enne è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.