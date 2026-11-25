Un traguardo storico per la sanità palestinese e un importante riconoscimento per la medicina nuorese. A Ramallah è stato infatti eseguito il primo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche in Cisgiordania, su un bambino di sei anni affetto da talassemia major. L’intervento è stato realizzato all’Istishari Arab Hospital, dove è nato il primo Centro trapianti per adulti e bambini del territorio, con il determinante contributo dell’équipe dell’Ematologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

Il piccolo paziente ha ricevuto le cellule staminali donate dalla sorella maggiore. Il trapianto è riuscito, il nuovo midollo ha attecchito correttamente e ha iniziato a funzionare. Ora il bambino sta bene e prosegue il percorso di monitoraggio e recupero. Nelle stesse settimane sono stati eseguiti con successo anche due trapianti autologhi su pazienti adulti affetti da mieloma multiplo.

Il risultato è frutto di un progetto di cooperazione sanitaria internazionale promosso da Fondazione Soleterre, presieduta da Damiano Rizzi e guidato sul piano scientifico dalla dottoressa Marta Verna dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, in collaborazione con l’Unità operativa complessa di Ematologia e CTMO dell’ospedale San Francesco di Nuoro, diretta dal dottor Angelo Palmas, e con professionisti provenienti da altri centri italiani di eccellenza.

IL CONTRIBUTO DELL’EMATOLOGIA DI NUORO

Il ruolo dell’ASL 3 di Nuoro è stato determinante sia nella fase preparatoria del progetto sia nell’attività clinica svolta in Palestina.

Nel febbraio 2026 il laboratorio specialistico di Ematologia dell’ospedale San Francesco ha ospitato il dottor Mohand Abulihya, medico palestinese, per un training intensivo finalizzato all’identificazione e alla conta delle cellule staminali, sotto la guida del dottor Marco Murineddu, responsabile del settore citofluorimetria.

Nel maggio 2026 il dottor Palmas si è recato a Ramallah insieme ai colleghi di Monza e Roma per la formazione in loco e per partecipare al primo congresso nazionale palestinese dedicato al trapianto di cellule staminali. Da settembre 2026 medici, infermieri e tecnici di laboratorio italiani si sono alternati per tre mesi nella struttura palestinese, affiancando i colleghi locali fino all’esecuzione dei primi storici interventi.

LA SODDISFAZIONE DEL DOTTOR ANGELO PALMAS

"Il nostro contributo al Programma è iniziato a febbraio con la prima fase di formazione a Nuoro, nel nostro laboratorio specialistico, di un medico palestinese, fondamentale è stato il ruolo dell’AIL nuorese, che ha ospitato per un mese il dottor Mohand Abulihya a casa AIL. A maggio e a ottobre sono stato a Ramallah, all’Istishari Arab Hospital, prima per una settimana di formazione e poi per eseguire con gli altri volontari italiani e i sanitari palestinesi i primi trapianti. Vedere oggi a Ramallah i primi trapianti eseguiti e riusciti in Palestina, a partire da quello di un bambino di sei anni che potrà guarire nella sua terra, vicino alla sua famiglia, è la conferma che la cooperazione, quando costruisce competenze e non solo aiuti temporanei, può contribuire a cambiare davvero la storia dell’assistenza di un paese e dei suoi pazienti. Siamo orgogliosi di aver contribuito allo sviluppo di un programma trapianti che oggi è realtà e che continueremo ad accompagnare, con Soleterre e gli altri colleghi italiani per i prossimi due anni verso la piena autonomia clinica e gestionale", ha detto il dottor Angelo Domenico Palmas, Direttore dell'UOC di Ematologia e Unità Operativa di Ematologia e CTMO dell'Ospedale San Francesco di Nuoro

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL 3: "UN OSPEDALE DI PROVINCIA PUÒ ESSERE PROTAGONISTA"

"Siamo orgogliosi di questa prestigiosa collaborazione, che consolida e rafforza il posizionamento dell'Ematologia nuorese tra i centri di eccellenza, in un contesto nel quale gli scambi scientifici e sanitari hanno una finalità umanitaria non trascurabile. Il successo dei primi trapianti a Ramallah dimostra che anche un ospedale di provincia, come il San Francesco di Nuoro, può essere protagonista di un progetto internazionale di altissimo livello, mettendo competenza, professionalità e umanità al servizio del diritto alla salute. Ringrazio il dottor Palmas e tutta l'équipe dell'Ematologia per aver portato il nome della nostra Azienda e della Sardegna in un contesto così complesso e significativo", sono le parole del dottor Francesco Trotta, Direttore Generale dell'ASL 3 di Nuoro

UNA SVOLTA PER LA SANITÀ PALESTINESE

Il progetto nasce in un contesto sanitario estremamente difficile. In Palestina, secondo i dati riportati dalla Fondazione Soleterre, meno del 20% della popolazione ha accesso continuativo a ospedali funzionanti. Ogni anno vengono diagnosticati oltre 5.200 nuovi casi di tumore e circa 150 bambini e adolescenti avrebbero bisogno di un trapianto salvavita.

Fino a oggi, per molti pazienti palestinesi, la possibilità di sottoporsi a un trapianto significava affrontare viaggi all’estero estremamente complessi e costosi, con spese che potevano superare i 300mila dollari. Una condizione che rendeva le cure inaccessibili a numerose famiglie, tanto che tra il 40% e il 60% dei bambini era costretto a rinunciare alle cure, "Per questo abbiamo costruito qualcosa che qui non è mai esistito: un centro trapianti che consenta ai bambini di curarsi senza chiedere il permesso di vivere", dichiara Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre.

LE TAPPE DEL PROGETTO

Il percorso che ha portato alla realizzazione dei primi trapianti è iniziato nel febbraio 2026, con la formazione in Italia di nove operatori sanitari palestinesi ospitati in tre centri di eccellenza: Monza, Roma San Camillo e Nuoro.

A maggio è stata organizzata una missione a Ramallah, con la partecipazione al primo congresso nazionale palestinese dedicato al trapianto di cellule staminali. Da settembre a novembre 2026 si è svolta la supervisione diretta in corsia, che ha accompagnato l'équipe locale fino alla realizzazione dei primi tre trapianti riusciti all’Istishari Arab Hospital.

IL FUTURO DEL CENTRO TRAPIANTI

L’impegno di Fondazione Soleterre e dei professionisti italiani proseguirà per i prossimi due anni attraverso attività di supervisione e supporto ai colleghi palestinesi. L’obiettivo è accompagnare l’équipe dell’Istishari Arab Hospital fino alla completa autonomia clinica e gestionale.

Un risultato che porta anche il nome di Nuoro e del suo ospedale San Francesco, protagonista di un progetto internazionale che dimostra come competenza, formazione e solidarietà possano contribuire a costruire nuove possibilità di cura anche nei contesti più difficili.