La città di Olbia ha una nuova centenaria: la signora Domenica Carta ha infatti, lo scorso mercoledì 4 marzo, ha festeggiato il secolo di vita con la sua numerosa famiglia e il sindaco Settimo Nizzi che le ha consegnato una pergamena.

La signora Domenica è nata a Nuchis, attuale località San Giovanni nel Comune di Olbia, il 4 marzo 1926.

Una vita piena tra doveri, carriera e affetti familiari: proveniente da una famiglia numerosa, ha ora 7 nipoti e 7 pronipoti, tutti figli dei suoi 5 figli ancora in vita. Non ha mai smesso di lavorare e di essere attiva: all'età di circa 60 anni, ha ottenuto la patente di guida e il permesso di porto d'armi per scopi sportivi.