Un uomo italiano di 60 anni è stato arrestato oggi, venerdì 28 agosto 2026, dalla Guardia Civil a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, in Andalusia, con l'accusa di femminicidio.

Il 60enne è ritenuto il presunto autore dell'uccisione della sua compagna, una donna di 47 anni di origini tedesche.

Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato ritrovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman, a Isla Cristina. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato la donna a terra e priva di vita.

Le autorità spagnole hanno quindi avviato le indagini che hanno portato all'arresto del 60enne, ora accusato dell'omicidio della compagna.