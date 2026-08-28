L’occupazione abusiva di un’ampia porzione di arenile da parte di una struttura ricettiva a Palau è stata accertata della Guardia Costiera di La Maddalena.

I controlli sono stati avviati attraverso l’analisi delle ortofoto disponibili sul geoportale, successivamente confrontate con lo stato dei luoghi. Dall’esame delle immagini è emersa la presenza di numerosi lettini, ombrelloni e passerelle collocati su una superficie non compresa nelle aree regolarmente date in concessione.

L’esame della sequenza storica delle immagini ha consentito inoltre di ricostruire una progressiva trasformazione dell’assetto dei luoghi, e i successivi accertamenti hanno evidenziato la rimozione di vegetazione mediterranea funzionale all’ampliamento degli spazi destinati alle attrezzature balneari.

È stata rilevata complessivamente un’occupazione di circa 2.347 metri quadrati, a fronte di titoli autorizzativi relativi a complessivi 1.430 metri quadrati.

La superficie occupata senza titolo è risultata quindi pari a circa 917 metri quadrati di demanio marittimo, sottratti alla libera fruizione della collettività attraverso il posizionamento stabile delle attrezzature balneari.

Al termine degli accertamenti, la Guardia Costiera ha proceduto al sequestro preventivo di 110 lettini e 42 ombrelloni, consentendo di liberare complessivamente circa 796 metri quadrati di spiaggia.

Per la restante superficie interessata dai controlli è stato invece intimato il corretto riposizionamento delle attrezzature entro i limiti dell’area regolarmente assentita.