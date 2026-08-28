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romitello 05 Ago 2012 - Romitello, Palermo, incendio ai boschi sul monte Gradara, molte abitazioni sono andate distrutte dalle fiamme, nella foto un aereo canadair FERRARO p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - romitello 2012-08-05 Romitello, Palermo, incendio ai boschi sul monte Gradara, molte abitazioni sono andate distrutte dalle fiamme, nella foto un aereo canadair Incendio ai boschi sul monte Gradara INCENDI - fotografo: Alberto Lo Bianco / Fotogramma / Fotogramma
È confermata anche per la giornata di domani, sabato 29 agosto 2026, l’allerta di livello arancione per rischio incendi sul territorio di Cagliari.
Il bollettino odierno della Protezione civile regionale classifica il pericolo come “alto”, prevedendo una fase operativa di attenzione rinforzata.
Si tratta di condizioni che richiedono particolare cautela: in caso di innesco, infatti, un eventuale incendio, se non affrontato tempestivamente, potrebbe raggiungere dimensioni tali da risultare difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, anche se adeguatamente rinforzate.
La situazione potrebbe quindi rendere necessario, in caso di emergenza, anche il concorso della flotta statale.
L’allerta invita dunque a mantenere alta l’attenzione sul territorio, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio di propagazione delle fiamme.