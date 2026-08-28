È confermata anche per la giornata di domani, sabato 29 agosto 2026, l’allerta di livello arancione per rischio incendi sul territorio di Cagliari.

Il bollettino odierno della Protezione civile regionale classifica il pericolo come “alto”, prevedendo una fase operativa di attenzione rinforzata.

Si tratta di condizioni che richiedono particolare cautela: in caso di innesco, infatti, un eventuale incendio, se non affrontato tempestivamente, potrebbe raggiungere dimensioni tali da risultare difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, anche se adeguatamente rinforzate.

La situazione potrebbe quindi rendere necessario, in caso di emergenza, anche il concorso della flotta statale.

L’allerta invita dunque a mantenere alta l’attenzione sul territorio, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio di propagazione delle fiamme.

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Devastazione ad Arzana, incendio divora Monte Idolo: due Canadair e un Super Puma contro le fiamme

Redazione Sardegna Live
Devastazione ad Arzana, incendio divora Monte Idolo: due Canadair e un Super Puma contro le fiamme | IL VIDEO
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