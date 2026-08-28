Controlli serrati dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nella giornata di mercoledì 26 agosto 2026: due persone sono state arrestate e altre due denunciate, nell’ambito di una serie di interventi che hanno interessato diverse zone della città.

Durante le prime ore della giornata, quando i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione di Golfo Aranci sono intervenuti in un’abitazione dove un 34enne del posto, in grave stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, avrebbe aggredito la madre e la sorella conviventi.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane avrebbe colpito le due donne con schiaffi e testate, costringendole a chiedere l’intervento dei militari. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno bloccato e messo in sicurezza l’uomo, che è stato successivamente arrestato e trasferito nel carcere di Nuchis, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel pomeriggio della stessa giornata, nuovo intervento della Sezione Radiomobile, questa volta presso il punto vendita Upim in località Basa di Olbia. Poco prima, un 40enne del posto, con precedenti specifici, avrebbe rubato una decina di capi di abbigliamento per poi allontanarsi rapidamente.

Le ricerche avviate dai militari hanno permesso di individuare l'uomo nei pressi di una fermata dell’autobus. All’interno dello zaino che portava con sé sono stati recuperati gli indumenti sottratti poco prima. Anche per lui è scattato l’arresto, con trasferimento nel carcere di Nuchis in attesa del rito direttissimo.

I controlli sono proseguiti nelle ore successive nel centro storico di Olbia. In Corso Umberto I, i Carabinieri hanno fermato un 46enne di nazionalità tunisina, trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’arma sarebbe stata portata senza un giustificato motivo. Per l’uomo è quindi scattata la denuncia per porto abusivo di armi.

Nella stessa serata, infine, un 45enne è stato fermato alla guida della propria automobile. Gli accertamenti tossicologici effettuati presso l’ospedale Giovanni Paolo II hanno evidenziato la presenza di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro del veicolo e al ritiro della patente di guida.

I quattro episodi rientrano nella più ampia attività di controllo capillare del territorio predisposta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, ulteriormente rafforzata durante la stagione estiva. Particolare attenzione è rivolta all’abitato olbiese e alle aree del centro storico, dove la presenza delle forze dell’ordine è stata intensificata per garantire maggiore sicurezza.