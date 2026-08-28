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Durante la mattinata di oggi, venerdì 28 agosto 2026, il personale militare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax ha effettuato un’attività di polizia giudiziaria lungo la spiaggia di Cea, nel Comune di Tortolì.
L’intervento è scattato a seguito di un esposto presentato nei giorni scorsi da un cittadino. Durante il sopralluogo, i militari hanno accertato l’occupazione abusiva di un tratto di demanio marittimo da parte di un ristorante della zona.
In particolare, erano stati installati in maniera permanente ombrelloni, sdraio, tavolini e sedie, senza il previsto titolo concessorio. Dalle misurazioni effettuate sul posto è emersa un’occupazione di circa 200 metri quadrati.
Le attrezzature sono state immediatamente rimosse e poste sotto sequestro penale, consentendo così di ripristinare il pubblico utilizzo dell’arenile.
Al termine degli accertamenti, i militari hanno trasmesso alla competente Procura di Lanusei una notizia di reato nei confronti del gestore dell’attività commerciale, per abusiva occupazione del demanio marittimo ai sensi del Codice della Navigazione.