Altra giornata bollente e caratterizzata purtroppo da incendi in Sardegna, dove un vasto rogo sta divorando le campagne di Arzana, precisamente in località Riu Sicaderba, dove è in corso un imponente intervento per cercare di contenere le fiamme.

Sul posto stanno infatti operando gli uomini del Corpo Forestale, con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di San Cosimo. A coordinare le operazioni di spegnimento è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Lanusei.

Il dispositivo di intervento è stato ulteriormente rafforzato. È infatti in arrivo un altro elicottero leggero dalla base operativa di Sorgono, mentre dalla base di Fenosu è atteso il Super Puma.

La situazione ha richiesto anche l'impiego di mezzi aerei nazionali: è stato richiesto l'intervento di due Canadair, il cui arrivo sul luogo dell'incendio è stimato per le 16:09.

Le fiamme, infatti, stanno interessando un territorio sempre più vasto, coinvolgendo anche il complesso forestale di Monte Idolo e una pineta.

Per fronteggiare l’avanzata del rogo è stato quindi disposto l’invio immediato di un ulteriore elicottero leggero dalla base elicotteristica di Villasalto.

Le operazioni di spegnimento sono in corso e il dispositivo aereo e terrestre è stato progressivamente potenziato per cercare di contenere l’incendio e impedirne l’ulteriore propagazione.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 16:50. In azione anche il Super Puma proveniente dalla base operativa di Alà dei Sardi, e richiesto l'intervento del terzo Canadair. In località Mattatè in arrivo un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Farcana.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 17:21. Le fiamme boschive hanno raggiunto le immediate vicinanze della città di Arzana. Il sindaco Angelo Stochino è stato costretto a ordinare l'evacuazione di oltre cento persone, tra cui i 60 ospiti di una struttura che accoglie pazienti psichici. Anche i residenti delle case sparse nelle campagne e alcuni abitanti della periferia della cittadina sono stati allontanati dalle loro abitazioni, "La situazione è drammatica", ha detto concitato all'ANSA".

Sul vasto incendio, che si sta spostando a sud verso il vicino paese di Elini, sempre in Ogliastra, sono stati chiamati a intervenire anche altri due elicotteri dell'Esercito e dell'Aeronautica provenienti dalle basi di Elmas e Decimomannu.

La decisione è stata presa dalla Protezione Civile Nazionale che aveva già assegnato alla Sardegna tre Canadair per spegnere le fiamme che lambiscono Arzana. In volo anche due Super Puma e tre elicotteri leggeri della flotta regionale antincendio.