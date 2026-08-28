Ad Alghero, due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato, tramite l’Ufficio Polizia di Frontiera di Alghero, nell’ambito dei controlli effettuati sui voli extra Schengen in partenza dallo scalo algherese.

I due, rispettivamente di nazionalità albanese e irachena, sono stati fermati mentre tentavano di imbarcarsi su voli diretti in Irlanda presentando documenti di viaggio ottenuti fraudolentemente e riportanti false generalità.

A consentire l'individuazione dei due passeggeri sono state le verifiche effettuate dal personale della Polizia di Frontiera attraverso le dotazioni tecniche in uso. Gli accertamenti hanno permesso di rilevare la falsificazione dei passaporti, facendo emergere gli elementi riconducibili al reato previsto dall’articolo 497 bis del Codice penale.

Una volta accertata la contraffazione dei documenti, sono quindi scattate le misure precautelari nei confronti dei due.

Secondo l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Alghero, non si tratta di un episodio isolato: già nel mese di maggio scorso, infatti, altri due cittadini, di nazionalità georgiana e in due distinti episodi, erano stati arrestati mentre tentavano di lasciare il territorio nazionale utilizzando voli in partenza dall’aeroporto algherese.

Un fenomeno che, secondo quanto evidenziato dalla Polizia, risulta in aumento rispetto agli anni precedenti e che è ora al vaglio degli investigatori per gli ulteriori accertamenti e le determinazioni del caso.