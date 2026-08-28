Trecentocinquanta tra lavoratori e residenti, che erano rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project, nel distretto di Rasuwa, colpito dalla devastante piena del fiume Bhotekoshi, sono stati salvati dall'esercito nepalese. Lo riferiscono Nepal News e Radio Nepal.

Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere oltre 100 persone ancora bloccate all'interno del tunnel.

Intanto si aggrava il bilancio dell'alluvione, ancora in costante aggiornamento: tra Tibet e Nepal sono 584 i morti e oltre 2.400 i dispersi.

Tra i sopravvissuti anche l'italiana Valentina Piccinini, che ha raccontato all'ANSA i drammatici momenti dell'alluvione: "Un boato immenso e una nube marrone verso noi. Sono scappata sulle montagne, mi sono arrampicata più in alto che potevo. Senza l'aiuto dei nepalesi non sarei qui".