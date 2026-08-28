Il mega incendio che da ore sta interessando l'Ogliastra continua a creare paura e apprensione. Il vasto rogo che ha colpito il territorio di Arzana si è spinto infatti anche verso Elini, dove il fumo ha avvolto il paese e le fiamme sono visibili a poca distanza dalle abitazioni.

In queste ore drammatiche, a cercare una via di fuga non sono soltanto le persone. Anche gli animali scappano dal fuoco e cercano riparo lontano dalle fiamme.

È il caso di un cane arrivato a Elini durante l'emergenza. L'animale è stato rifocillato con cibo e acqua e successivamente messo in salvo e accompagnato al canile di Lanusei, dove potrà ricevere le cure necessarie.

Intanto, proseguono senza sosta le operazioni per cercare di domare il vasto incendio e mettere in sicurezza le aree interessate.