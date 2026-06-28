L'ondata di caldo africano continua a investire l'Italia e gran parte dell'Europa, raggiungendo il suo apice. Tra oggi e lunedì 29 giugno sono attese le temperature più elevate, con valori che in diverse zone del Paese potrebbero superare i 40 gradi. Sulle Alpi, inoltre, lo zero termico è previsto intorno ai 5.000 metri di quota.

L'emergenza resta alta anche sul fronte sanitario. In Italia sono ancora 18 le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature, mentre cresce il numero degli accessi ai pronto soccorso, soprattutto tra anziani e persone più vulnerabili.

Il caldo record interessa anche il resto del continente. In Germania è stata registrata una temperatura di 41,5 gradi, mentre in serata forti temporali hanno colpito il Torinese e l'Alto Adige, a testimonianza dell'instabilità che spesso accompagna queste intense ondate di calore.

A lanciare un nuovo allarme è stato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità. In un messaggio pubblicato su X ha dichiarato: "Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa", spiegando che "è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale".

Tedros ha aggiunto: "In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo", spesso "chiamato 'il killer silenzioso': le case, i luoghi di lavoro e le scuole europei non sono stati costruiti per queste temperature. Spinto dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale, il fenomeno delle ondate di calore che un tempo si manifestava una volta ogni generazione si verifica ora quasi annualmente. Ci avevano avvertito".

L'Organizzazione mondiale della sanità ha infine ribadito di essere al lavoro con gli Stati membri e i partner internazionali per affrontare le minacce alla salute legate al caldo estremo, puntando sul rafforzamento delle attività di preparazione, prevenzione e sulla capacità di risposta dei sistemi sanitari.