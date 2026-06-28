Tragedia nelle acque della Grecia, dove una donna italiana di 50 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto a bordo di una barca a vela nella zona di Kalamos.

La notizia è stata confermata dalla Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha reso noto come l'ambasciata italiana ad Atene stia seguendo da vicino la vicenda, fornendo assistenza ai familiari della vittima.

Secondo quanto riferito dalla Guardia costiera greca, l'allarme è scattato nel pomeriggio di sabato, quando è stata segnalata una donna con un grave trauma cranico riportato durante la navigazione. Sul posto sono intervenuti una motovedetta e una pattuglia terrestre della Guardia costiera.

L'imbarcazione è stata quindi accompagnata fino al porto turistico di Lefkada, dove i sanitari hanno preso in carico la cinquantenne e l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, la donna è deceduta poco dopo il ricovero.

Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente sono ora al vaglio dell'Autorità portuale di Lefkada, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.