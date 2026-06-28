Due incendi stanno impegnando nel corso della mattinata il Corpo Forestale in altrettante aree della Sardegna. Le operazioni di spegnimento sono in corso nei territori di San Vito e Ploaghe, con il supporto della flotta regionale.

Il primo rogo è divampato nelle campagne di San Vito, in località Pranu Piddia, dove il Corpo Forestale è intervenuto con un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto. Sul posto le operazioni sono coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) della Stazione Forestale di Villaputzu.

Un secondo incendio è invece scoppiato nell'agro di Ploaghe, in località Funtana Su Cantaru. Per fronteggiare le fiamme è stato inizialmente impiegato un elicottero della base operativa di Anela, sotto il coordinamento del DOS della Stazione Forestale di Ploaghe.

Nel corso delle operazioni, il dispositivo antincendio è stato ulteriormente potenziato: a supporto dell'elicottero di Anela è infatti intervenuto anche un secondo velivolo proveniente dalla base operativa di Limbara, impiegato per contenere l'avanzata del fronte di fuoco.

Le attività di spegnimento sono tuttora in corso e al momento non sono state rese note le cause dei due incendi né l'estensione delle aree percorse dalle fiamme.