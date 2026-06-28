Il pianto incessante di una bambina e il silenzio proveniente dall'appartamento hanno spinto alcuni vicini a chiedere aiuto. Quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell'abitazione, si sono trovati davanti a una scena drammatica: una donna di 60 anni era riversa a terra priva di vita, mentre accanto a lei c'era una neonata di sette mesi, in lacrime.

La tragedia si è consumata a Moglia, in provincia di Mantova. L'intervento dei vigili del fuoco, del personale del 118 e delle forze dell'ordine è scattato intorno a mezzogiorno, dopo la segnalazione dei residenti, preoccupati perché nessuno rispondeva al campanello nonostante il pianto della piccola provenisse dall'interno dell'abitazione.

Una volta aperta la porta, i soccorritori hanno constatato il decesso della sessantenne, mentre la bambina è stata trovata in buone condizioni di salute. Dopo le prime cure e gli accertamenti, la piccola è stata riaffidata ai genitori, che sono stati immediatamente informati dell'accaduto.

Secondo quanto emerso dai primi riscontri, la donna, che non risiedeva a Moglia, si trovava temporaneamente nell'abitazione della famiglia ed era stata incaricata di prendersi cura della bambina durante l'assenza dei genitori.

Le prime verifiche fanno ritenere che la morte sia avvenuta nella notte tra sabato e domenica e che sia riconducibile a cause naturali. Saranno comunque gli ulteriori accertamenti delle autorità a definire con precisione la dinamica della vicenda.