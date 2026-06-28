Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi all'interno dell'ecocentro di Dolianova, in via Mattei. Le fiamme hanno interessato alcuni cassoni e cumuli di rifiuti, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale di Cagliari, che sono riuscite a circoscrivere rapidamente il rogo, impedendone la propagazione al resto dell'impianto. L'azione dei pompieri ha evitato che le fiamme raggiungessero le strutture dell'ecocentro e le aree limitrofe.

Concluso lo spegnimento, i Vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area, così da escludere il rischio di eventuali riprese dell'incendio.

Sono ora in corso gli accertamenti per risalire alle cause che hanno originato il rogo. Al momento non risultano persone ferite o coinvolte nell'incendio.