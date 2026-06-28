È morta Palla, il pitbull che negli ultimi dieci anni è diventato uno dei simboli più amati della lotta contro i maltrattamenti sugli animali. A dare il doloroso annuncio è la clinica veterinaria Duemari di Oristano, con un messaggio pubblicato sui social che ha commosso migliaia di persone.

Negli ultimi giorni aveva raccontato il peggioramento delle condizioni di salute della cagnolina, accompagnandola fino all'ultimo con l'affetto che aveva contraddistinto il loro legame.

Questo il messaggio, pubblicato sui social, dalla titolare Monica Pais, che sin da subito se ne è presa cura: "Stamattina Palla ha spiccato il volo verso quell'iperuranio fantastico da cui sicuramente è arrivata 10 anni fa. Mi ha lasciato sgomenta e frastornata, perché fino a ieri sera seppure stanca aveva mangiato e mi aveva fatto le feste. Come sempre la avevo messa a letto, aiutandola a camminare e sistemandole la cuccia accanto a noi e il lenzuolino fresco e non so cosa potrà rimanere di me ora seduta su questo divano vuoto, in questa casa e in questo mio mondo dove tutto è impregnato di lei. Mi ha regalato anche la sua morte senza che dovessimo aiutarla, senza che dovessimo spingere il narcotico nelle sue vene. Tra le mie braccia e tra quelle forti di Paolo".

"A casa all'improvviso, senza soffrire. E' morta nel suo vero Regno, quello del mio cuore, in cui però vivrà per sempre e di cui era e rimarrà regina incontrastata. Mia piccola Palla, quanto mi hai voluto bene e quanto te ne ho voluto, mio amore, mia tenerezza".

Il cane era arrivato alla clinica in condizioni gravissime, vittima di maltrattamenti che gli avevano provocato profonde lesioni e una grave deformazione del muso. Grazie alle cure dell'équipe guidata da Monica Pais e a un lungo percorso di riabilitazione, era riuscita a sopravvivere e a riconquistare una vita serena, trasformandosi in un simbolo di speranza e riscatto.

Da quella vicenda è nata anche l'associazione Effetto Palla Onlus, impegnata nella tutela degli animali e nella sensibilizzazione contro ogni forma di violenza.