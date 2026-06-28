Un furto di ingente valore ha colpito una delle ville appartenenti alla famiglia di Andrea Bocelli in Vittoria Apuana. I ladri avrebbero approfittato dell'assenza degli occupanti per mettere a segno un colpo che, secondo le prime stime, potrebbe aver fruttato un bottino vicino al mezzo milione di euro.

L'episodio risale alla serata tra venerdì 26 e sabato 27 giugno. La villa, situata nel territorio di Forte dei Marmi e concessa in affitto per l'estate a una famiglia americana in vacanza in Versilia, sarebbe stata presa di mira mentre gli ospiti erano fuori per trascorrere la serata.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito tra le 21 e la mezzanotte, entrando nell'abitazione e passando al setaccio le varie stanze. Al termine del blitz sono spariti gioielli, orologi di lusso, denaro contante e accessori di alta gamma. L'esatto valore della refurtiva è ancora in fase di accertamento, ma le prime valutazioni parlano di un danno economico che potrebbe raggiungere i 500mila euro.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno ricostruendo l'accaduto. Dai primi rilievi sarebbe emerso che la villa non era stata chiusa in modo adeguato e che il sistema d'allarme installato nell'immobile risultava disattivato, circostanze che potrebbero aver facilitato l'azione dei ladri. Gli investigatori stanno inoltre verificando le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona per cercare elementi utili all'identificazione della banda.

La famiglia Bocelli possiede diverse residenze in Versilia, alcune delle quali vengono affittate durante la stagione estiva a una clientela internazionale.

Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, che ha espresso vicinanza ai proprietari e fiducia nell'operato delle forze dell'ordine. Il primo cittadino ha ricordato gli investimenti effettuati dal Comune sul fronte della sicurezza: venti agenti di polizia locale, pattuglie di vigilanza privata operative nel centro cittadino, una rete di 140 telecamere già attive e altre 26 di prossima installazione, oltre alla richiesta di rinforzi al Ministero per il periodo estivo. Murzi ha infine rivolto un appello ai proprietari delle abitazioni affinché utilizzino sempre tutti i sistemi di protezione disponibili, a partire dagli impianti antifurto.