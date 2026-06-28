L'ondata di calore continua a stringere nella sua morsa gran parte dell'Europa e dell'Italia. Mentre diversi Paesi fanno segnare nuovi record di temperatura, anche la Sardegna si prepara a vivere un'altra giornata caratterizzata da sole e valori elevati, soprattutto nelle aree interne.

In Europa il caldo continua a riscrivere i primati. In Germania è stato registrato un nuovo record con 41,5 gradi a Möckern, nella zona di Drewitz, mentre in Danimarca l'istituto meteorologico nazionale ha comunicato la giornata più calda dall'inizio delle rilevazioni, avviate nel 1874: dopo un primo picco di 36,6 gradi a nord di Odense, il termometro ha raggiunto i 37 gradi a Ødum, nei pressi di Aarhus.

In Italia

Anche in Italia prosegue il weekend rovente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi, domenica 28 giugno, sono 18 le città contrassegnate dal bollino rosso, il massimo livello di allerta per il rischio legato alle ondate di calore, mentre sei capoluoghi restano in bollino arancione, tra cui Cagliari. Il livello arancione indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e affette da patologie croniche.

In Sardegna

Per quanto riguarda la Sardegna, le previsioni dell'ARPAS descrivono una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne e una probabilità molto bassa di precipitazioni. Le temperature massime sono previste in lieve aumento nell'entroterra, mentre i venti saranno deboli a regime di brezza e i mari calmi o poco mossi.

Le temperature massime previste evidenziano un forte divario tra costa e interno: Sanluri toccherà i 37 gradi, Olbia e Alghero arriveranno a 36 gradi, mentre Oristano, Sassari, Iglesias e Villacidro si fermeranno intorno ai 35 gradi. Più contenute le temperature lungo il litorale meridionale, con Cagliari attesa su una massima di 31 gradi, favorita dalla brezza marina.