Un ospite speciale per i ristoratori de Lo Scoglio a Cagliari, che ieri hanno accolto nel loro locale la star del cinema James Franco. L'attore, fra gli altri, della trilogia di Spiderman si è infatti recato alla spiaggiola Sant'Elia per pranzo, ieri.

Franco è atterrato nell'Isola per partecipare alla nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ospitato dal 25 al 28 giugno presso il Forte Village, dove oltre a lui hanno presenziato stelle del calibro di Harvey Keitel e Sofia Carson.

Il ristorante ha immortalato l'ospite speciale commentando: "Oggi il fuori menu si chiama James Franco!". Una sorpresa soprattutto per i clienti che ne hanno approfittato per scattare qualche foto con l'attore americano.