Una violenta discussione tra padre e figlio è sfociata in un grave episodio di sangue a Roca Vecchia, località marina del comune di Melendugno. Un uomo di 50 anni è stato accoltellato con un paio di forbici e ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta all'interno di un'abitazione al culmine di un acceso litigio. A colpire il 50enne sarebbe stato il padre, 76 anni, che gli avrebbe inferto almeno tre fendenti con le forbici.

L'allarme è stato dato intorno alle 13 da una donna, che ha contattato il numero di emergenza 118 segnalando un'aggressione in corso da parte di un uomo armato. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento d'urgenza all'ospedale di Lecce, dove è ricoverato con prognosi riservata.

Nell'abitazione sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il 76enne è stato accompagnato in caserma, dove viene ascoltato dagli investigatori, mentre i militari hanno raccolto anche la testimonianza della donna che ha richiesto l'intervento dei soccorsi. L'indagine è in corso per chiarire le cause che hanno portato alla violenta aggressione.