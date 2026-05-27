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Il Bastione di Saint Remy si illuminerà di rosso la serata del prossimo 30 maggio in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla.
Il Comune di Cagliari si unisce così alle attività promosse dalla sezione provinciale dell'AISM, nel contesto della Settimana di informazione sulla malattia che si svolge in città fino a domenica, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica.
In tutto il mondo, numerosi monumenti saranno illuminati di rosso in occasione di questa giornata speciale. In Sardegna, dove l'incidenza della sclerosi multipla è doppia rispetto al resto d'Italia, il sostegno a questa iniziativa assume un significato particolare, evidenziando l'importanza di sensibilizzare la comunità locale.