Ha già assunto i contorni del giallo la scomparsa di Francesco Deligia, il giostraio svanito nel nulla questa notte dopo essersi diretto a Cabras per prendere parte con la sua struttura di intrattenimento itinerante ai festeggiamenti in onore di Santa Maria.

ULTIMA TAPPA A MOGORO

I carabinieri stanno battendo a tappeto l'Oristanese per capire cosa sia successo al 39enne residente a Oristano. L'ultima tappa del suo tour lavorativo lo aveva visto a Mogoro, dove fino a lunedì 25 maggio avrebbe allietato con i suoi giochi la festa patronale di San Bernardino.

IL VIAGGIO VERSO CABRAS

Nel tardo pomeriggio di ieri, 26 maggio, Deligia sarebbe partito per Cabras per controllare altre installazioni piazzate precedentemente per la festa di Santa Maria in programma in questi giorni. Nessuno, però, l'avrebbe visto arrivare.

L’allarme è scattato quando il socio, nella serata di martedì, ha allertato i carabinieri insospettiti dal silenzio prolungato dell'uomo. I militari del Comando di Oristano e i Vigili del fuoco sono ora impegnati in particolare fra Cabras, Ales e Mogoro. Non si esclude l'allontanamento volontario.

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