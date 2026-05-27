"Pare che il direttore enerale dell’Assessorato alla sanità, Thomas Schael, sia vicino alle dimissioni, negli uffici mormorano che non veda l’ora di scappare dal disordine amministrativo e politico della presidente Todde. Magari si tratta solamente di pettegolezzi, meglio, la presidente Todde non avrà problemi a smentire".

Sono le parole Fausto Piga, vice capogruppo di FdI, che attraverso una nota chiede che la governatrice della Sardegna chiarisca questa indiscrezione.

"L’attuale direttore generale della Sanità della Regione Sardegna, scelto dalla Todde in persona, ha assunto l’incarico lo scorso febbraio firmando un contratto della durata di cinque anni, ipotizzando quindi un rapporto lungo e duraturo per dare stabilità alla sanità sarda - sottolinea Piga - ma se la notizia delle paventate dimissioni fosse vera, sarebbe l’ennesimo fallimento e perdita di tempo della presidente Todde che si sceglie i collaboratori per poi cacciarli perché non all’altezza delle sfide sarde, come successo con l’assessore Bartolazzi, o peggio ancora sono gli stessi nominati dalla Todde a scappare dal caos politico del campolargo, vedasi il top consulente con paga persino superiore al presidente della Repubblica, dott. Saverio Lo Russo, che dopo appena un anno, segnato da leggi strafalcioni impugnate, ha preferito salutare e mollare la prestigiosa poltrona di segretario generale della Presidenza perché evidentemente stufo del pressappochismo della maggioranza Todde".

"Tra l’altro, l’opposizione aveva sollevato dubbi di legittimità da subito in merito alla nomina di Schael - afferma ancora Piga - per via di vecchie consulenze che lo stesso aveva prestato alla Regione e che potevano essere motivo di incompatibilità, ma nell’occasione la Presidente Todde aveva garantito che era tutto regolare. Ora non vorremmo scoprire che si trattasse di una bugia e di un altro pasticcio".

Il gruppo consiliare del centrodestra chiede ora chiarimenti ufficiali alla Giunta regionale sulle indiscrezioni relative alla posizione del Direttore generale della sanità e sulla tenuta complessiva della governance del sistema sanitario sardo.