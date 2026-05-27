Notte movimentata a Sanluri, dove un 38enne già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei Carabinieri con una fuga tra le strade del paese.

L’episodio è avvenuto durante un normale servizio di pattugliamento nel centro abitato. I militari della Stazione di Sanluri avevano intimato l’alt a una Ford Focus, ma il conducente, invece di fermarsi, avrebbe improvvisamente accelerato dando il via a un inseguimento tra le vie cittadine.

La corsa si è conclusa poco dopo nella periferia del paese, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’auto e mettere in sicurezza l’uomo, con il supporto delle pattuglie delle Stazioni di Villanovafranca e Gesturi intervenute rapidamente sul posto.

Durante i controlli successivi, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare che ha portato al ritrovamento di un coltello artigianale, immediatamente sequestrato. Recuperato anche un involucro in plastica con minimi residui di una sostanza sospetta, che secondo quanto ricostruito sarebbe stato gettato dal 38enne durante le fasi concitate della fuga.

Per l’uomo è scattata la denuncia con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Contestata inoltre una sanzione amministrativa per non aver ottemperato all’ordine di fermo imposto dalle forze dell’ordine.

Fortunatamente l’operazione si è conclusa senza feriti.