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Ribaltone presso l'amministrazione di Tiana, piccolo centro in provincia di Nuoro, a poche settimane dal voto. La Giunta regionale ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale dopo le "dimissioni irrevocabili" del sindaco Pietro Zedda.
Su proposta dell’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda, l’esecutivo ha nominato Anna Bonu commissario straordinario del Comune, affidandole la gestione provvisoria dell’ente fino al primo turno elettorale utile.
Il provvedimento arriva in seguito alla decadenza dell’amministrazione comunale determinata dalle dimissioni del primo cittadino. Secondo quanto comunicato, il commissariamento resterà in vigore fino all’elezione della nuova amministrazione comunale.
In vista delle amministrative del 7 e 8 giugno l'unica lista presentata è stata "Po Tiana, guidata dalla candidata Melissa Vacca, assessore per la Giunta uscente. Servirà dunque raggiungere il quorum per far sì che non si prosegua col commissariamento.