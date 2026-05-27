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È stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari al termine di un’intensa attività ispettiva finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un imprenditore 54enne, socio amministratore di una società che gestisce un bar-caffè nel centro del capoluogo
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il titolare non avrebbe garantito ai dipendenti una formazione adeguata in materia di sicurezza sul lavoro, violando così le disposizioni previste dalla normativa vigente. Una mancanza che, secondo gli investigatori, avrebbe potuto esporre il personale a maggiori rischi nello svolgimento delle attività quotidiane.
Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre riscontrato la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza le necessarie autorizzazioni. Le telecamere, infatti, sarebbero state posizionate in modo tale da poter riprendere i lavoratori durante l’attività lavorativa, in violazione delle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori sul controllo a distanza.
Al termine dell’ispezione sono state contestate ammende per oltre 2.200 euro. Tutta la documentazione è stata trasmessa alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.