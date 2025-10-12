Ventotto incendi nella giornata di oggi in diverse zone della Sardegna. Come evidenziato nel bollettino del Corpo forestale, tre località hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo rogo si è sviluppato in agro del Comune di Bottidda, in località "Crastu Littu". Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione forestale di Macomer, con il supporto dell’elicottero decollato dalla base CFVA di Fenosu. Sul posto hanno operato anche due squadre dell’Agenzia Forestas provenienti dai cantieri di Bolotana e Macomer. Le fiamme hanno interessato circa due ettari di pascolo alberato e sono state completamente domate intorno alle 15.

Un secondo incendio ha interessato il territorio di Villanovaforru, in località "Bruncu Conca Lada". A coordinare le operazioni il Corpo forestale di Sanluri, affiancato dal personale GAUF CFVA di Cagliari e dall’elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Sono intervenute anche due squadre dei Barracelli di Sardara e Villanovaforru, insieme ad altri operatori della protezione regionale. Le fiamme hanno percorso alcuni ettari di terreni incolti e pascolo, con spegnimento completato intorno alle 16.

Il terzo intervento ha riguardato Aidomaggiore, in località "Su Lisandru", dove si è sviluppato un incendio boschivo. Le operazioni sono state dirette dal Corpo forestale di Ghilarza, coadiuvato dal personale GAUF CFVA di Oristano e dall’elicottero della base di Fenosu. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sedilo e Abbasanta, insieme ai volontari di protezione civile di Oristano. Le fiamme hanno interessato circa due ettari di superficie boscata e l’intervento aereo si è concluso alle 17:45.