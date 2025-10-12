Un terribile episodio ha coinvolto una giovane di 33 anni nel primo pomeriggio di oggi a Sestu. La ragazza sarebbe stata violentata mentre passeggiava in una zona periferica del paese. I Carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne cittadino iraniano, ospite del Centro di Prima Accoglienza di Monastir, ritenuto responsabile dell’aggressione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avvicinato la vittima mentre camminava in alcune vie più isolate rispetto al centro abitato, bloccandola e palpeggiandola nelle parti intime. Poi avrebbe tentato di costringerla a un rapporto sessuale, avventandosi su di lei e atterrandola.

Nonostante la violenza subita, la donna sarebbe riuscita a divincolarsi approfittando di un momento di distrazione del suo aggressore, provocato dal passaggio di un runner. Ma l’incubo non era ancora finito: il 34enne l’avrebbe raggiunta nuovamente nei pressi della sua abitazione, tentando un’ulteriore aggressione. Solo grazie alla prontezza di riflessi e al coraggio, la vittima è riuscita a fuggire una seconda volta e a chiedere aiuto al 112.

La segnalazione ha attivato immediatamente i Carabinieri di Sestu, che in meno di cinque minuti hanno individuato e bloccato il sospettato, grazie alle descrizioni fornite dalla donna. L’uomo è stato immobilizzato e condotto in caserma, dove, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.