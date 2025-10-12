Un episodio inaspettato ha interrotto la quiete presso il Parco della Mandria, nella zona nord-ovest di Torino, dove questa mattina uno sciame di calabroni ha attaccato una trentina di persone impegnate in due gare podistiche, la “Maratona Reale” e “Una corsa da Re”.

Gli eventi si stavano svolgendo contemporaneamente lungo i viali della tenuta. Tutti i partecipanti coinvolti sono stati punti dagli insetti, ma solo una persona ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dai soccorritori, non destano preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato assistenza immediata agli atleti colpiti e messo in sicurezza l’area. Un grande spavento fra i partecipanti, ma fortunatamente la situazione è tornata rapidamente sotto controllo senza gravi conseguenze.