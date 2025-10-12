Tragedia nella notte nel cuore della movida palermitana. Un giovane di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso con un colpo di pistola alla fronte mentre cercava di fermare un pestaggio davanti al locale dei suoi genitori, non lontano dal Teatro Massimo.

L’episodio è avvenuto poco dopo le tre del mattino, in una delle zone più frequentate del centro. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe notato un gruppo di persone aggredire brutalmente un coetaneo e sarebbe intervenuto per tentare di sedare la rissa.

In quegli attimi concitati, uno degli aggressori ha estratto una pistola e ha sparato a distanza ravvicinata, colpendo il 21enne in piena fronte. Subito dopo, il killer si è dileguato a bordo di uno scooter insieme agli altri componenti del gruppo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’assassino e ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.