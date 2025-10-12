Un corpo senza vita e numerosi interrogativi: Marco Carboni, ingegnere ed ex assessore regionale ai Trasporti, è morto oggi a 67 anni nella sua abitazione a Cagliari.

La scoperta questa mattina. L'ex militante di Forza Italia aveva occupato un ruolo in Regione nel 2001, sotto la Giunta Floris. La notizia ha lasciato di stucco colleghi e conoscenti, stretti attorno al dolore della famiglia.

"Caro, carissimo Marco, mi dispiace così tanto averti perso... amico generoso e pieno di spirito, sempre presente a consolare i miei pensieri dolorosi. Mi mancheranno i nostri caffè di primo mattino... spero che troverai la serenità che sognavi", è il messaggio di un'amica sui social.

In corso le indagini per chiarire le circostanze della morte.