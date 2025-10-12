Questa mattina, a La Maddalena, il solaio di un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina residenziale di tre piani è improvvisamente crollato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale, che hanno effettuato i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Al momento del cedimento l’abitazione era vuota, circostanza che ha evitato conseguenze più gravi. Non si registrano feriti, e i restanti appartamenti dell’edificio non hanno riportato danni strutturali rilevanti: sono state riscontrate soltanto alcune lesioni superficiali, che non comprometterebbero la stabilità complessiva della palazzina.

Dopo le verifiche tecniche, i Vigili del Fuoco hanno disposto il divieto di accesso all’appartamento interessato, in via precauzionale, fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza. L’area è stata transennata e posta sotto monitoraggio, in coordinamento con le autorità competenti.