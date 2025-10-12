Un fatto di sangue in famiglia ha scosso la comunità di Selargius all’alba di oggi: una violenta lite fra padre e figlio è culminata in un accoltellamento. Intorno alle 6:15 del mattino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena sono intervenuti presso l’abitazione di una famiglia del posto dopo la segnalazione di un’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, un impiegato di 32 anni, residente nella casa, avrebbe colpito il padre 61enne con un coltello da cucina al termine di un violento litigio scoppiato per futili motivi. Subito dopo l’aggressione, l'uomo e la moglie sarebbero riusciti a fuggire e a rifugiarsi dai vicini, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi tramite il numero unico di emergenza 112.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverato sotto le cure dei medici.

Nel frattempo, i carabinieri, giunti in pochi minuti, hanno messo in sicurezza l’area e avviato un delicato intervento per raggiungere il 32enne, che si sarebbe barricato in casa in evidente stato di agitazione. Dopo vari tentativi di persuasione, i militari sono riusciti a entrare nell’abitazione, a bloccarlo e ad accompagnarlo in caserma.

Gli accertamenti in corso stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti e il contesto familiare in cui si inserisce l’episodio, descritto dagli investigatori come una situazione difficile e tesa già da tempo.