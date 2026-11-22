Il mondo della televisione italiana piange Massimo Martelli. Autore televisivo, sceneggiatore e regista, è morto a 69 anni, lasciando un'importante eredità professionale fatta di programmi di successo, collaborazioni prestigiose e numerosi progetti legati al Festival di Sanremo. La notizia della scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore da amici e colleghi attraverso i social, dove si stanno moltiplicando i messaggi di affetto e ricordo.

Tra i primi a rendergli omaggio sono stati Federico Taddia e Pietro Galeotti, autori con cui aveva condiviso decenni di lavoro, da Quelli che il calcio al Festival di Sanremo. Le loro parole restituiscono il rapporto umano e professionale che li legava a Martelli.

«Che strazio, Massimo - ha scritto sui social Taddia - Che me ne faccio di quel quaderno dei progetti già metà pieno? E i racconti su Bologna? Non dovevamo vederci a cena questa settimana per scrivere quella cosa?».

Particolarmente commosso anche il ricordo di Galeotti, che ha affidato alla rete un messaggio personale: «Ciao Massimo - è il messaggio postato da Galeotti - avremo tempo di raccontare il tuo talento, la tua generosità, la tua umanità. Adesso devo fare i conti con la tua insopportabile mancanza. Ti voglio bene, fratellone».

Nato a Bologna il 27 giugno 1957, Martelli aveva costruito il proprio percorso professionale partendo dagli studi al Dams e da un corso di sceneggiatura con Suso Cecchi D'Amico. Da lì una lunga carriera dietro le quinte del piccolo schermo, collaborando con alcuni dei volti più popolari della televisione italiana, tra cui Fabio Fazio, Claudio Baglioni, Amadeus e Fiorello.

Tra le produzioni a cui aveva lavorato figurano Anima mia, Radio 2 Social Club e numerose edizioni del Festival di Sanremo. Un percorso professionale che lo aveva reso una presenza importante nella costruzione di alcuni dei programmi più conosciuti della Rai.

Martelli aveva lavorato anche al cinema, firmando come regista Bar Sport, pellicola del 2011 tratta dall'omonimo romanzo pubblicato nel 1976 da Stefano Benni. Negli ultimi anni ricopriva inoltre il ruolo di direttore artistico del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, manifestazione cinematografica organizzata a Castelnuovo dell'Abate, in Val d'Orcia, nel territorio della provincia di Siena.

La sua scomparsa lascia un vuoto tra colleghi e amici che ne ricordano non soltanto il talento creativo, ma anche la generosità e l'umanità. Un professionista che, lontano dai riflettori, aveva contribuito a costruire alcuni dei momenti più riconoscibili della televisione italiana.