Un trauma alla caviglia le ha impedito di proseguire lungo il sentiero e ha reso necessario l'intervento dei soccorritori. Una donna è stata recuperata nella serata di ieri in località Monte Santu, nel territorio di Sant’Antonio di Gallura, dove si trovava impegnata in un'escursione insieme a un gruppo. Per raggiungere la strada e affidarla alle cure dei sanitari è stato necessario un intervento del Soccorso Alpino, conclusosi intorno alle 20.

L'allarme è scattato alle 16:50, quando la Centrale operativa del 118 ha contattato quella del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. Sul posto è intervenuta la squadra in turno di guardia attiva, composta da tre tecnici della stazione alpina di Olbia.

La donna era già stata raggiunta e stabilizzata dal personale sanitario dell'Associazione Pubblica Assistenza Gallura Soccorso. Le condizioni del terreno, particolarmente impervio, hanno tuttavia reso necessario un ulteriore intervento per consentirne il trasferimento in sicurezza.

I tecnici hanno quindi sistemato l'escursionista sulla barella e proceduto al recupero utilizzando la tecnica della portantina, trasportandola lungo il sentiero fino alla strada, dove era in attesa l'ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale.

Le operazioni si sono concluse soltanto alle 20, quando la donna è stata affidata al personale sanitario per il trasporto in ospedale.