Un gommone in difficoltà al largo delle coste di Teulada nel sud Sardegna, con a bordo circa 30 persone è stato soccorso da una motovedetta e dall'elicottero della Guardia costiera di Cagliari. L'allarme è stato lanciato dai migranti stessi, che hanno segnalato di avere una avaria al motore.

Dal gommone sono stati trasferiti sulla motovedetta 27 uomini, due donne e un bambino di tre anni. Sbarcheranno al molo Capitaneria del porto di Cagliari nelle prossime ore e poi saranno trasferiti nel centro d'accoglienza di Monastir. Le loro condizioni di salute sono buone.