Proseguono al largo delle coste del sud Sardegna le ricerche dei migranti che si presume siano dispersi in mare.

Le motovedette e l'elicottero del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, con le motovedette della Guardia costiera, stanno perlustrando le coste nell'area di Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna, alla ricerca di tracce dei dispersi.

Sabato notte l'aereo delle Fiamme gialle Atr72 partito da Pratica di mare ha avvistato il cadavere di un migrante, poi recuperato dalla Capitaneria di porto, mentre il giorno prima sempre la Guardia di Finanza aveva soccorso uno dei migranti. Proprio lui aveva dichiarato di essere naufragato mentre, insieme ad altre otto persone, cercava di raggiungere le coste della Sardegna.

Negli ultimi giorni sono stati 34 i migranti arrivati via mare nell'Isola. Nove sono arrivati ieri notte a Sant'Antioco, altri 12 erano stati bloccati dai carabinieri sulla spiaggia di Porto Pino nel Comune di Sant'Anna Arresi e poco prima altri 13 avevano raggiunto il porto di Teulada. Tutti i migranti adesso si trovano nel Centro di accoglienza di Monastir.