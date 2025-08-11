La situazione all'aeroporto di Cagliari-Elmas è tornata alla normalità, con i voli che stanno operando regolarmente dopo una serie di ritardi che hanno interessato partenze e arrivi a partire da ieri sera. I disagi, secondo quanto emerso, sono stati causati da problemi ai sistemi radar della vicina base militare di Decimomannu, probabilmente legati a lavori di manutenzione.

Nonostante il ritorno alla normalità, non si esclude la possibilità di ulteriori disagi nel corso della giornata, sempre a causa dei lavori in corso alla base militare. Al momento, tuttavia, non sono stati annunciati nuovi ritardi.

Atterrati regolarmente i voli del primo mattino da Bologna, Dusseldorf, Bergamo e Ciampino. Partenze regolari anche per Bologna e Bergamo. La giornata di ieri, al contrario, era stata particolarmente complicata, con ritardi che hanno oscillato tra la mezz'ora e l'ora, creando non pochi grattacapi ai viaggiatori.