È stato sorpreso dai Carabinieri di Monastir mentre frugava all’interno di una Volkswagen Polo, risultata di proprietà di una 64enne di Sestu, infermiera in servizio presso il poliambulatorio, vicino a via Nazionale dove, nella serata di ieri, mercoledì 20 agosto, a seguito della segnalazione giunta al 112 da parte di una guardia giurata, che aveva notato un giovane intento ad armeggiare nei pressi di un’auto parcheggiata, i militari sono intervenuti.

Si tratta di un 23enne di nazionalità algerina, senza fissa dimora, giunto recentemente in Sardegna durante uno sbarco avvenuto lo scorso 14 agosto e attualmente ospitato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Monastir, ed è stato bloccato dai Carabinieri senza opporre resistenza.

Condotto in caserma per gli accertamenti di rito, il giovane è stato denunciato per tentato furto aggravato. Dell’accaduto sono stati informati gli uffici competenti, mentre i Carabinieri della Stazione di Monastir proseguono le indagini per verificare eventuali responsabilità su episodi analoghi.