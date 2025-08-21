Incidente stradale durante la notte sulla Strada Provinciale 60 a Villacidro, le cui modalità sono attualmente al vaglio dei Carabinieri.

Il bilancio del sinistro è di due auto coinvolte e due feriti, entrambi i conducenti delle vetture: si tratta di una Ford Fiesta guidata da una donna di 47 anni di Sanluri, e di una Fiat 600 condotta da un uomo di 40 anni residente a Villacidro.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale "Nostra Signora di Bonaria" a San Gavino Monreale in codice giallo, e fortunatamente le loro condizioni non sono attualmente preoccupanti, ma richiedono attenzione medica.

Le indagini tecniche sono state condotte dai Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, che sono intervenuti prontamente sulla scena dell'accaduto.