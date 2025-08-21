Incidente stradale nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 21 agosto, sulla Strada Panoramica di Olbia, vicino all'uscita per l'ospedale Giovanni Paolo II, dove due auto, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Olbia che hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori idraulici per liberare due persone intrappolate nelle auto coinvolte. Il bilancio dell'incidente è di quattro feriti, tutti trasportati all'ospedale di Olbia da ambulanze del servizio sanitario regionale.

La strada è rimasta bloccata per circa un'ora mentre le operazioni di soccorso erano in corso. La Polizia Stradale si è recata sul posto per indagare sull'accaduto.