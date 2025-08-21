Hashish, marijuana e altre sostanze stupefacenti come cocaina e ketamina, sono stati sequestrate dalla Guardia di finanza durante il Red Valley Festival tenutosi nell'Olbia Arena dal 13 al 16 agosto scorsi.

Le autorità hanno effettuato più di quaranta segnalazioni alle prefetture competenti e hanno controllato centinaia di giovani partecipanti al festival per prevenire l'introduzione di droghe all'interno dell'evento.

Grazie all'intervento delle unità cinofile del Gruppo Olbia e dei "Baschi Verdi", è stato possibile intercettare le sostanze prima che potessero entrare nel festival, garantendo così un maggiore livello di sicurezza pubblica.

Inoltre, le Fiamme Gialle hanno concentrato i loro sforzi sulla lotta alla contraffazione e alla protezione dei marchi durante il festival. Circa mille articoli di merchandising contraffatti, recanti i loghi e i nomi degli artisti in programma, sono stati sequestrati e i responsabili segnalati alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.