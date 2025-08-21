Arresti domiciliari revocati: si aprono le porte del carcere per un 28enne di Cagliari. Durante la mattina di oggi, giovedì 21 agosto, i Carabinieri della Stazione di Cagliari-San Bartolomeo hanno dato seguito a un ordine emanato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cagliari - Ufficio Esecuzioni Penali.

Il giovane, già noto alle autorità e condannato definitivamente a una pena di 3 anni, 4 mesi e 20 giorni per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, era stato arrestato nel 2023.

Dopo le formalità di rito, il condannato è stato trasferito presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, dove sconterà la parte restante della sua condanna come stabilito dall'autorità giudiziaria competente.